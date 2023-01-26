Після повномасштабного вторгнення кількість переселенців у Дніпрі сягнула 190 тисяч

Дніпро підтримує та допомагає всім, кому це потрібно. Насамперед це стосується соціального простору для містян і кожного, хто знайшов тут новий дім.

Профільні служби міста мають чітку вказівку мера Бориса Філатова — попри виклики війни піклування про підопічних терцентрів і решти закладів соцзахисту залишатиметься пріоритетом.

Нині в одному з відділів терцентру АНД району відремонтували два поверхи. Філатов зауважив: це вже п’ятий такий ремонт, зроблений в період масштабних воєнних дій. «Місто продовжує опікуватися найбільш незахищеними категоріями населення. Хочу сказати окремі слова подяки всім працівникам територіальних центрів. Тому що після початку повномасштабної війни на них — потужне навантаження. Місто і далі робитиме всі необхідні кроки для підтримки соціальної сфери і всіх, хто потребує допомоги», — сказав міський голова під час своєї інспекції.

Підопічні терцентру задоволені та схвалюють, що в нелегкий для всіх час мер Філатов дбає про самотніх літніх людей. «Чудово. Дуже приємно, як заходиш у кімнату. І чисто, і кольори гарно підібрані. Молодці, звісно, що відремонтували все», — коментує 83-річна Євгенія Володимирівна.

Одна з ключових характеристик ремонту — доступність. Зокрема, у вбиральнях відповідна сантехніка та поруччя, а двері душової зони розміщені так, аби їх було зручно відчинити. Також внутрішні сходи між поверхами обладнали додатковими пристінними поручнями.

Також подбали і про умови роботи соціальних працівників. «Покращили наше робоче місце. Ми дуже задоволені. Приємно, коли в нас все чистеньке, новеньке. І працювати хочеться. Дуже вдячні, що нам зробили ремонт», — розповіла фахівчиня першого відділення соціальної допомоги Віта Жиліна.

Загалом після повномасштабного вторгнення рф кількість переселенців у Дніпрі сягнула майже 190 тис. людей. У перші місяці вони сотнями проходили через відділи міського терцентру, що стали їм тимчасовим прихистком із можливістю відновити документи та розшукати рідних. Пані Алла переїхала з Бахмута до Дніпра у листопаді. Тут жінка оселилася у гуртожитку, а до терцентру нині приходить, аби підтримувати здоров’я та накопичувати сили на роботу після Української Перемоги: «Документи оформили. Дівчата добре ставляться. Я сюди приходжу на тренажери, займаюсь фізкультурою. Бо в мене зі здоров’ям погано. Я намагаюся рухатися. Бо треба нам буде повертатися. Війна закінчиться, будемо вертатися і відбудовуватися», — переконана пані Алла.

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