Нове обладнання та унікальна система моніторингу стану пацієнтів: у Дніпрі оновили одну з лікарень

У корпусі однієї з багатопрофільних лікарень Дніпра завершили ремонт одразу трьох поверхів — включно з цоколем. Там збудували новий простір для приймального відділення, блоків анестезіології та інтенсивної терапії.

Ключовий елемент модернізації — нове медичне обладнання операційних. Мер Дніпра Борис Філатов зауважив: під час реконструкції подбали про всі деталі — насамперед замінили вентиляцію і решту комунікацій. Тепер там працюють сучасні прилади виробництва трьох країн світу — Японії, Великобританії, Німеччини. Від операційних столів і наркозних станцій до відеоскопа та ультразвукового скальпеля.

«Дніпро продовжує удосконалювати свій медичний простір. Цей вражаючий ремонт із заміною, зокрема, комунікацій, був зроблений під час повномасштабних воєнних дій. Я хотів би подякувати будівельникам, які виконали все якісно. І звісно — подякувати нашим лікарям. Вони дійсно задоволені, і зараз працюють у зовсім інших умовах», — зазначив Філатов і наголосив: оновлення медзакладів міста залишатиметься пріоритетом.

Ще одне важливе оновлення — єдина система моніторингу життєвих показників пацієнтів. Крім відеонагляду, ця лікарня одна з небагатьох в Україні застосовує технологію, що стежить за співвідношенням між дихальною та серцево-судинною системами людини. Для кожного хворого параметри підбирають залежно від його стану. Усі дані виводяться на центральну станцію лікарні. Це багаторівневий контроль — коли лікарі пильно стежать за самопочуттям пацієнтів як під час огляду, так і дистанційно.

«Це не просто оновлення. Усе влаштовано за найвищими стандартами. Є повний пакет для обслуговування. У реальному часі ми відстежуємо стан пацієнта. Це дуже важливо. Це вже не як раніше — коли ми щось записали, а через дві години щось змінилось. Я в реальному часі можу бачити стан пацієнта і реагувати відповідно цього», — пояснює лікарка медицини невідкладних станів Ольга.

Ремонт, протягом якого всі відділення продовжували надавати допомогу хворим, завершили наприкінці минулого року. Відколи оновлена лікарня запрацювала на повну потужність, у відділенні інтенсивної терапії вже надали допомогу близько 150-м тяжким хворим.

«Шикарно. Подивіться, як світло. Приходите — все красиво, чисто. Одне задоволення. Мені це додає здоров’я, не лише ліки. Молодці, дякуємо», — ділиться враженнями один із пацієнтів пан Михайло.

Українська

Автор: