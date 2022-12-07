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  • Мешканці Дніпра продовжують отримувати компенсації від міської ради за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло

Мешканці Дніпра продовжують отримувати компенсації від міської ради за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло

Сьогодні 14:59
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У Дніпрі міська рада продовжує допомагати мешканцям у відновленні житла, яке постраждало через ракетний терор рф.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра продовжують отримувати компенсації від міської ради за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло

Місто виплачує відповідну компенсацію. Власнику пошкодженого житла необхідно звернутися до адміністрації району, де воно розташоване, для оформлення комісійного акту обстеження. Після цього з пакетом документів й актом — до департаменту соціальної політики міськради. 
 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра продовжують отримувати компенсації від міської ради за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло

 
«Період отримання компенсації в усіх різний, оскільки все залежить від швидкості подання повного пакета документів. Наприклад, виникають такі ситуації, коли власниками пошкодженого житла є декілька осіб й хтось із них не з’являється. Тож ми не можемо лише одному власнику виділити суму, а іншому — ні. Наразі до департаменту на отримання відповідної компенсації звернулося 122 особи, з них 35 вже її отримали, 41 — невдовзі, 22 пакети документів перебувають на розгляді та від 24-х осіб очікуємо ще документи, які вони готують», — розповіла заступниця начальника управління соціального захисту департаменту соціальної політики міськради Наталія Лісна. 
 
Під час ракетного обстрілу наприкінці вересня постраждав і будинок разом з господарчою спорудою родини Моренко. Їм виділили максимальну суму компенсації — 200 прожиткових мінімумів (496 тис. 200 грн). Розпорядження про виділення коштів наразі візується і невдовзі родина отримає кошти.
 
«Мешкаю тут усе життя. Це ще батьківський будинок. Вибух стався вночі, усі спали в будинку. Одразу подумали, що в наш дім потрапило. Все повилітало, дим, паніка. Подумали, що все горить. Почали потрохи своїми силами відновлювати. Будинок сильно постраждав, потрібно фундамент укріплювати», — додав Сергій Моренко. 
 
З усіма питаннями щодо компенсації можна звернутись до департаменту соціальної політики (тел. 068-913-46-88) або безпосередньо до адміністрації району, в якому розташовано постраждале житло.
 
 
Нагадаємо, загалом з початку війни дніпрянам місто допомогло відновити 48 будинків ОСББ та ЖБК, що постраждали внаслідок ракетних ударів. Йдеться про заміну пошкоджених вікон, дахів, у деяких будинках сантехніки та ліфтів. Щодо будинків ЖКГ, то на сьогодні відновлено вже 255.
 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра продовжують отримувати компенсації від міської ради за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло

Новости Днепра про Мешканці Дніпра продовжують отримувати компенсації від міської ради за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житлоУкраїнська

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