Мешканці Дніпра продовжують отримувати компенсації від міської ради за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло

«Період отримання компенсації в усіх різний, оскільки все залежить від швидкості подання повного пакета документів. Наприклад, виникають такі ситуації, коли власниками пошкодженого житла є декілька осіб й хтось із них не з’являється. Тож ми не можемо лише одному власнику виділити суму, а іншому — ні. Наразі до департаменту на отримання відповідної компенсації звернулося 122 особи, з них 35 вже її отримали, 41 — невдовзі, 22 пакети документів перебувають на розгляді та від 24-х осіб очікуємо ще документи, які вони готують», — розповіла заступниця начальника управління соціального захисту департаменту соціальної політики міськради Наталія Лісна.
«Мешкаю тут усе життя. Це ще батьківський будинок. Вибух стався вночі, усі спали в будинку. Одразу подумали, що в наш дім потрапило. Все повилітало, дим, паніка. Подумали, що все горить. Почали потрохи своїми силами відновлювати. Будинок сильно постраждав, потрібно фундамент укріплювати», — додав Сергій Моренко.
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