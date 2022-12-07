Мешканці Дніпра продовжують отримувати компенсації від міської ради за пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів житло

У Дніпрі міська рада продовжує допомагати мешканцям у відновленні житла, яке постраждало через ракетний терор рф.

Місто виплачує відповідну компенсацію. Власнику пошкодженого житла необхідно звернутися до адміністрації району, де воно розташоване, для оформлення комісійного акту обстеження. Після цього з пакетом документів й актом — до департаменту соціальної політики міськради.

«Період отримання компенсації в усіх різний, оскільки все залежить від швидкості подання повного пакета документів. Наприклад, виникають такі ситуації, коли власниками пошкодженого житла є декілька осіб й хтось із них не з’являється. Тож ми не можемо лише одному власнику виділити суму, а іншому — ні. Наразі до департаменту на отримання відповідної компенсації звернулося 122 особи, з них 35 вже її отримали, 41 — невдовзі, 22 пакети документів перебувають на розгляді та від 24-х осіб очікуємо ще документи, які вони готують», — розповіла заступниця начальника управління соціального захисту департаменту соціальної політики міськради Наталія Лісна.

Під час ракетного обстрілу наприкінці вересня постраждав і будинок разом з господарчою спорудою родини Моренко. Їм виділили максимальну суму компенсації — 200 прожиткових мінімумів (496 тис. 200 грн). Розпорядження про виділення коштів наразі візується і невдовзі родина отримає кошти.

«Мешкаю тут усе життя. Це ще батьківський будинок. Вибух стався вночі, усі спали в будинку. Одразу подумали, що в наш дім потрапило. Все повилітало, дим, паніка. Подумали, що все горить. Почали потрохи своїми силами відновлювати. Будинок сильно постраждав, потрібно фундамент укріплювати», — додав Сергій Моренко.

З усіма питаннями щодо компенсації можна звернутись до департаменту соціальної політики (тел. 068-913-46-88 ) або безпосередньо до адміністрації району, в якому розташовано постраждале житло.

Нагадаємо, загалом з початку війни дніпрянам місто допомогло відновити 48 будинків ОСББ та ЖБК, що постраждали внаслідок ракетних ударів. Йдеться про заміну пошкоджених вікон, дахів, у деяких будинках сантехніки та ліфтів. Щодо будинків ЖКГ, то на сьогодні відновлено вже 255.

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