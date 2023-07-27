ДМЗ капітально відремонтує три коксові батареї

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На Дніпровському металургійному заводі розпочали капітальні ремонти коксових батарей. Роботи спрямовані на зниження навантаження на довкілля та підвищення ефективності роботи печей. Серед комплексу заходів – використання керамічної наплавки. Ця технологія дозволяє виконати більш якісну герметизацію швів камер коксування, підвищує термостійкість усієї вогнетривкої кладки.

У 2020-21 рр. методом керамічної наплавки на ДМЗ відремонтували кладку трьох коксових батарей. Місця стиків вогнетривкої кладки спочатку проплавили, а потім у камери коксування під високим тиском задули термічну суміш. Шви та можливі тріщини герметизувалися, завдяки чому сирий газ із камер не потрапляв у опалювальну систему та повністю повертався для обігріву простінків.

Технологія керамічної наплавки чудово себе зарекомендувала, але події в енергетичній сфері наклали відбиток на роботу пічного фонду підприємства. При нормальній роботі камер температура всередині становить понад 1000 °C, паливом є коксовий газ. Через блекаути та нерівномірне енергопостачання у грудні 2022 р. коксові батареї були зупинені і 9 діб знаходились без обігріву. Фахівці ДМЗ не допустили руйнування камер коксування, зумівши перевести опалення на природний газ, але вогнетривка кладка зазнала значних пошкоджень.

Проведення капітального ремонту дозволить вирішити цю проблему: пошкоджені ділянки відновлять і зупинені зараз потужності знову можна буде використовувати у виробничому процесі. Захистять наплавкою і працюючі печі, що підвищить їх ефективність, зменшить вплив на навколишнє середовище.

– Дніпровський металургійний завод постійно працює над зниженням техногенного навантаження на довкілля. Незважаючи на складну економічну ситуацію, на підприємстві продовжується виконання інвестиційної програми. Керамічна наплавка та герметизація швів камер коксування підвищить ефективність та екологічність роботи печей. Окремо хочу відзначити професіоналізм та злагодженість дій співробітників нашого підприємства, які в умовах блекаутів змогли врятувати коксохімічне виробництво, – підкреслив Віталій Баш, генеральний директор ДМЗ.

Довідка: ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» – одне з найбільших металургійних підприємств України. На сьогодні ДМЗ пропонує найбільший в Україні сортамент швелерів та кутиків, є єдиним українським виробником спецпрофілів для машинобудування та гірничодобувної промисловості.

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