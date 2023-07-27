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ДМЗ капитально отремонтирует три коксовые батареи

Сегодня 13:13
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Новости Днепра про ДМЗ капитально отремонтирует три коксовые батареи

На Днепровском металлургическом заводе приступили к капитальным ремонтам коксовых батарей. Работы направлены на снижение нагрузки на окружающую среду и повышение эффективности работы печей. Среди комплекса мер – использование керамической наплавки. Эта технология позволяет проводить более качественную герметизацию швов камер коксования, повышает термоустойчивость всей огнеупорной кладки.

 В 2020-21 гг. методом керамической наплавки на ДМЗ отремонтировали кладку трех коксовых батарей. Места стыков огнеупорной кладки сначала проплавили, а затем в камеры коксования под высоким давлением задули термическую смесь. Швы и возможные трещины герметизировались, благодаря чему сырой газ из камер не попадал в отопительную систему и полностью возвращался для обогрева простенков.

Технология керамической наплавки отлично себя зарекомендовала, но события в энергетической сфере наложили отпечаток на работу печного фонда предприятия. При нормальной работе камер температура внутри составляет более 1000 °C, топливом является коксовый газ. Из-за блекаутов и неравномерного энергоснабжения в декабре 2022 г. коксовые батареи были остановлены и 9 суток находились без обогрева. Специалисты ДМЗ не допустили разрушения камер коксования, сумев перевести отопление на природный газ, но огнеупорная кладка получила значительные повреждения.

Проведение капитального ремонта позволит решить эту проблему: поврежденные участки восстановят и остановленные сейчас мощности снова можно будет использовать в производственном процессе. Защитят наплавкой и работающие печи, что повысит их эффективность, уменьшит влияние на окружающую среду.

– Днепровский металлургический завод постоянно работает над снижением техногенной нагрузки на окружающую среду. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на предприятии продолжается выполнение инвестиционной программы. Отдельно хочу отметить профессионализм и слаженность действий сотрудников нашего предприятия, которые в условиях блекаутов смогли спасти коксохимическое производство, – подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор ДМЗ.

 Справка: ЧАО «Днепровский металлургический завод» – одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине. На сегодняшний день ДМЗ предлагает наибольший в Украине сортамент швеллеров и уголков, является единственным украинским производителем спецпрофилей для машиностроения и горнодобывающей промышленности.

Новости Днепра про ДМЗ капитально отремонтирует три коксовые батареи

Новости Днепра про ДМЗ капитально отремонтирует три коксовые батареиУкраїнська Новости Днепра про ДМЗ капитально отремонтирует три коксовые батареиРусский

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