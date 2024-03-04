Для захисту територій та нищення ворога: як дніпряни допомагають силам протиповітряної оборони

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Дніпро продовжує систематично допомагати захисникам, зокрема й тим, які боронять наше небо. Від дніпрян силам протиповітряної оборони з початку 2023-го року передано різного спецобладнання, систем, засобів, транспорту тощо на майже 83 млн грн.

Для командних центрів, пунктів управління, мобільних груп Дніпро передав комп’ютери, оргтехніку, планшети тощо (усього понад 250 одиниць) на понад 5 млн грн. А ще понад 200 одиниць систем обігріву та електроживлення ( майже на 2 млн грн). Також підрозділи Сил протиповітряної оборони отримали від міста понад 270 одиниць рацій, телефонів, ретрансляторів (на майже 3 млн грн) та сім одиниць транспорту.

Місто допомагає у різних технічних заходах та спеціальних проєктах, які потрібні протиповітряному командуванню. Серед іншого йдеться про закупівлю сенсорів «Звук». Це українська розробка – звукові датчики, які розміщуються у погоджених повітряним командуванням точках по всій країні. Вони включені у загальну систему «Віраж». Інформація з них дозволяє військовим завчасно виявляти цілі (крилаті ракети, безпілотники), а відтак – оголошувати повітряну тривогу та висувати засоби ураження. Це постійна програма, в рамах якої місто закуповує такі засоби.

Ще один проєкт допомоги від міста – система «Зір». Це розробка дніпровських айтішників та інженерів. Йдеться про систему, яку встановлюють на багатокаліберні кулемети та зенітні гармати. Вона складається із звичайної й тепловізійної камери, планшетів, системи живлення та спеціального програмного забезпечення. Завдяки цьому обладнанню можна виявляти і бачити цілі, вести прицільну стрілянину, зокрема і вночі та при тумані. Загалом зроблено вже понад 100 таких комплектів. За запитами військових місто закуповує такі системи, які встановлюють по всій території країни.

Важливий напрям допомоги ППО – придбання засобів радіоелектронної боротьби. Спеціальні установки призначені для боротьби з дронами супротивника, а відтак – для захисту наших воїнів та військової техніки. Їх встановлюють як в окопах, так і на техніку. Від військових частин надходить багато запитів на це.

Місто допомагає ППО і тепловізійними монокулярами. Йдеться про компактний пристрій, який дозволяє візуально виявляти ціль за розрізненням температури. Українські айтішники розробили на 3d-принтері модель кріплення, яка дозволила влаштовувати ці тепловізори на зенітні комплекси «Голка». Проста конструкція, що друкується на 3d-принтері. Завдяки такій установці виходить ефективний спосіб, яким неодноразово збивали ворожі крилаті ракети. Це ноу-хау України, коли ручним комплексом збивають крилаті ракети. До цього у світі вважалося, що це неможливо.

Для мобільних груп військових протиповітряної оборони місто закуповує і передає також прожектори, лазерні вказівки, засоби візуального виявлення дронів. У нічний час вони допомагають мобільним групам виявляти «шахеди» та інші літальні об’єкти противника.

Загалом у рамах згаданих спецпроєктів придбано більше ніж 350 одиниць обладнання на загальну суму понад 53 млн грн.

Іще понад 8 млн грн було виділено з міського бюджету на різну технічну допомогу ППО. Серед іншого йдеться про посилення наявних, будівництво нових об’єктів для командних центрів, пунктів спостереження, розміщення персоналу тощо. Допомога Силам протиповітряної оборони надавалася у вигляді фінансової субвенції (4,5 млн грн) для придбання обладнання для різних стратегічних завдань, пов’язаних із розвідкою, спостереженням тощо.

Аби ще посилити ППО, ця робота у Дніпрі триває.

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