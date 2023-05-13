Біля мосту на косу на Перемозі з’явився паркан: у чому причина

За словами заступника начальника комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Михайла Ступака, цей колектор відводить воду з ж/м Перемога-4, 5, просп. Героїв, бульв. Слави та інших прилеглих вулиць, аж до самого ж/м Сокіл. Після рясних дощів тут великий обсяг води, яка не може швидко дістатися річки, оскільки колектор, який будувався ще за радянських часів, малого діаметру. А відтак, коли багато води, він переповнюється, і підтоплюються дворові території.
«Аби цілком усунути проблему, виконуємо ремонт колектору — міняємо існуючу трубу на нову з більшим у десять разів діаметром. Роботи розпочаті біля р. Дніпро, а далі вони просуватимуться до вул. Набережна Перемоги. Місце ремонту огородили парканом для безпеки людей, оскільки тут риють котлован. І щоб ніхто не травмувався, особливо у темний час доби. Як тільки поміняємо трубу, упорядкуємо територію і приберемо паркан. Підкреслюю, що нічого будувати не збираємося. Проводимо тут лише підземні роботи, аби не було підтоплень територій. Цю ділянку плануємо закінчити за два-три місяці, а загалом роботи по цьому колектору — до кінця року», — зазначив Михайло Ступак.
Він також додав: «Більш того, технічний стан колектора вже потребував ремонту. Є пошкодження арматури, пісок, мул. Тож усі недоліки усунемо і колектор працюватиме належним чином».
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