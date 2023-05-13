Біля мосту на косу на Перемозі з’явився паркан: у чому причина

На ж/м Перемога (бульв. Слави, в районі мосту на косу) комунальники розпочали ремонт зливової каналізації. Замінюють існуючий колектор на новий. Місце ремонту для безпеки мешканців огородили парканом.

За словами заступника начальника комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Михайла Ступака, цей колектор відводить воду з ж/м Перемога-4, 5, просп. Героїв, бульв. Слави та інших прилеглих вулиць, аж до самого ж/м Сокіл. Після рясних дощів тут великий обсяг води, яка не може швидко дістатися річки, оскільки колектор, який будувався ще за радянських часів, малого діаметру. А відтак, коли багато води, він переповнюється, і підтоплюються дворові території.

«Аби цілком усунути проблему, виконуємо ремонт колектору — міняємо існуючу трубу на нову з більшим у десять разів діаметром. Роботи розпочаті біля р. Дніпро, а далі вони просуватимуться до вул. Набережна Перемоги. Місце ремонту огородили парканом для безпеки людей, оскільки тут риють котлован. І щоб ніхто не травмувався, особливо у темний час доби. Як тільки поміняємо трубу, упорядкуємо територію і приберемо паркан. Підкреслюю, що нічого будувати не збираємося. Проводимо тут лише підземні роботи, аби не було підтоплень територій. Цю ділянку плануємо закінчити за два-три місяці, а загалом роботи по цьому колектору — до кінця року», — зазначив Михайло Ступак.

Він також додав: «Більш того, технічний стан колектора вже потребував ремонту. Є пошкодження арматури, пісок, мул. Тож усі недоліки усунемо і колектор працюватиме належним чином».

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