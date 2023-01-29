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Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается снег

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утренний снег днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показываться до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 29 января:

  • Если в этот день сильный мороз, то лето будет жарким.
  • Курица на одной ноге стоит – будет мороз.
  • Если закате солнце красное, то будет ясно и морозно.
  • Метель на Петра – к дождливому лету.
  • Северный ветер – к морозам и похолоданию.
  • Снег идет – весной много травы будет.
  • Яркий месяц с крутыми рогами – к легкому морозу.

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Новости Днепра про Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается снегУкраїнська Новости Днепра про Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается снегРусский

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