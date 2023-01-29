Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утренний снег днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показываться до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Сегодня 25 января в Днепре из-за отключения электроэнергии частично нет…

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

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