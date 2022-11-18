Зима близко: сегодня в Днепре ожидается дождь со снегом

Друзья, одевайтесь теплее и берите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью ожидается сильный дождь со снегом. К утру он закончится и больше осадков не предполагается. Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 18 ноября:

Если на Иону падает снег, то зима будет снежной.

Мгла покрыла месяц — к долгой непогоде.

Если ива покрылась инеем, то зима будет дольше обычной.

Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель.

Если небо ясное, а ветер северный, скоро похолодает.

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