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Зима близко: сегодня в Днепре ожидается дождь со снегом

Сегодня 06:15
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Друзья, одевайтесь теплее и берите с собой зонт!

Новости Днепра про Зима близко: сегодня в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью ожидается сильный дождь со снегом. К утру он закончится и больше осадков не предполагается. Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 18 ноября:

  • Если на Иону падает снег, то зима будет снежной.
  • Мгла покрыла месяц — к долгой непогоде.
  • Если ива покрылась инеем, то зима будет дольше обычной.
  • Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель.
  • Если небо ясное, а ветер северный, скоро похолодает.

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