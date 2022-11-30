Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Начиная с 24 ноября водителям выписывали штрафы только за нарушение…

Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДД Начиная с 24 ноября водителям выписывали штрафы только за нарушение правил дорожного движения. Инспекция по парковкам не штрафовала тех, кто не заплатил за стоянку на специальных площадках. Об этом сообщила начальник инспекции по вопросам контроля за парковками в Днепре Мария… просмотров

Плыли 11 дней на руле корабля: беженцы из Нигерии чудом выжили после экстремального путешествия Береговая охрана Испании спасла трех безбилетных мужчин, которые укрылись на танкере, прибывшем на Канарские острова из Нигерии. 2 просмотров

В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности В Днепре водитель маршрутки сбил пешехода. Инцидент случился на проспекте Богдана Хмельницкого. об этом сообщили свидетели происшествия. просмотров

Ракетный удар по Днепру: в сети показали, что осталось от предприятия Вчера, 28 ноября во время воздушной тревоги многие жители Днепра слышали взрывы. Сегодня в сети показали последствия попадания ракет. просмотров

Тупик трамвая и коммуналки: как раньше выглядел Екатеринославский бульвар в Днепре (ФОТО) Со временем улицы Днепра меняют не только свой внешний облик, но и названия. Так, Екатеринославский бульвар появился в городе только в 2004 году. До этого эта территория считалась частью прилегающей улицы и тут проходили трамвайные пути. просмотров

Экс-нардепа и действующего президента УАФ Андрея Павелко арестовали Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко арестован. Пока что на два месяца. Его подозревают в финансовых махинациях при строительстве завода по изготовлению штучных газонов для футбольного поля. 0 просмотров

Можно давать свет в дома украинцев по 5-6 часов в день, — Шмыгаль В Украине сложилась сложная ситуация с электроснабжением, но есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день. 0 просмотров