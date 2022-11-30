Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 30 ноября:
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