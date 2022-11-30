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Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погода

Сегодня 06:15
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Одевайесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Новости Днепра про Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погода

Народные приметы на 30 ноября:

  • Река покрылась темным льдом — к хорошему урожаю.
  • Весь день стоит хорошая погода — зима будет теплой и комфортной.
  • Какая погода на 30 ноября — такой и зима будет.
  • Если вода в водоемах тихая — зима будет теплая.
  • Мыши во льну гнездо свили — зима будет снежной.
  • Молодой месяц на небе — холода близко.
  • Солнечно — зима будет малоснежной и теплой.

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Новости Днепра про Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погодаУкраїнська Новости Днепра про Зима близко: сегодня днепрян ждет прохладная погодаРусский

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