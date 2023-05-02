Останавливаются авто: по центру Днепра гуляет уточка с малышами

Водители останавливаются, чтобы пропустить утиную семью и восторженно их снимают на камеру. Этой информацией поделились горожане в местных телеграмм-пабликах.

Минутка позитива: в Днепре по центру города гуляет уточка со своими пернатыми детками.

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