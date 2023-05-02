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Останавливаются авто: по центру Днепра гуляет уточка с малышами

Сегодня 20:23
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Возле ресторана "Поплавок" на вечернюю прогулку вышли уутята-малыши вместе с мамой.

Новости Днепра про Останавливаются авто: по центру Днепра гуляет уточка с малышами

Минутка позитива: в Днепре по центру города гуляет уточка со своими пернатыми детками.

Водители останавливаются, чтобы пропустить утиную семью и восторженно их снимают на камеру. Этой информацией поделились горожане в местных телеграмм-пабликах.

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