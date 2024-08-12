Жителю Днепропетровщины суд запретил приближаться к теще

В Кривом Роге завершился судебный процесс над мужчиной, который систематически издевался над матерью своей сожительницы. Несмотря на отсутствие официального брака, мужчина терроризировал женщину, применяя психологическое насилие и угрожая ей физической расправой.

Все началось более года назад, когда 19 июля 2023 года, зять публично ругался, попутно унижая и угрожая пожилой женщине. Пострадавшая вызвала полицию, зафиксировавшую факт правонарушения и составившую протокол. Впоследствии Жовтневый районный суд признал мужчину виновным в совершении домашнего насилия и привлекал его к административной ответственности по статье 173-2 КУоАП.

Однако это не остановило обидчика. В апреле 2024 года полиция снова была вынуждена вмешаться в семейный конфликт. Мужчина, игнорируя запрет каких-либо контактов с потерпевшей, продолжал психологически давить на нее.

Издевательства стали обычным делом, повторяясь почти еженедельно до июля 2024 года.

1 августа 2024 Октябрьский районный суд Кривого Рога вынес окончательный вердикт. Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 126-1УК Украины, и назначили ему наказание в размере 240 часов общественных работ.

В дополнение к основному наказанию суд, руководствуясь статьей 91-1 УК Украины, запретил мужчине находиться в месте совместного проживания с потерпевшей в течение одного месяца.