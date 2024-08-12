Жителю Днепропетровщины суд запретил приближаться к теще

Все началось более года назад, когда 19 июля 2023 года, зять публично ругался, попутно унижая и угрожая пожилой женщине. Пострадавшая вызвала полицию, зафиксировавшую факт правонарушения и составившую протокол. Впоследствии Жовтневый районный суд признал мужчину виновным в совершении домашнего насилия и привлекал его к административной ответственности по статье 173-2 КУоАП.
Однако это не остановило обидчика. В апреле 2024 года полиция снова была вынуждена вмешаться в семейный конфликт. Мужчина, игнорируя запрет каких-либо контактов с потерпевшей, продолжал психологически давить на нее.
Издевательства стали обычным делом, повторяясь почти еженедельно до июля 2024 года.
1 августа 2024 Октябрьский районный суд Кривого Рога вынес окончательный вердикт. Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 126-1УК Украины, и назначили ему наказание в размере 240 часов общественных работ.
В дополнение к основному наказанию суд, руководствуясь статьей 91-1 УК Украины, запретил мужчине находиться в месте совместного проживания с потерпевшей в течение одного месяца.
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