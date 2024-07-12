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Жителям трех районов с 15 по 19 июля будут «отрезать» воду за долги: адреса

Сегодня 20:48
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В Днепре "отрежут" от водоснабжения десятки потребителей.

Новости Днепра про Жителям трех районов с 15 по 19 июля будут

С 15 по 19 июля специализированной бригадой КП «Днепропроводоканал» будут проводиться отключения услуги водоотведения жителям многоквартирных домов Центрального и Индустриального районов города, долг которых перед предприятием составляет 885 512,40 грн.

Многоквартирные дома

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Центральнийпросп. Олександра Поля, буд. 4214121 500,56
2Центральнийпросп. Олександра Поля, буд.44 Б354 658,56
3Центральнийпросп. Олександра Поля, буд.44 В437 686,01
4ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 1325172 121,27
5ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 1344127 982,15
6ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 136235 175,91
7ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 140480 838,78
8ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 1444126 893,23
9ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 146155382,55
10ІндустріальнийДонецьке шосе, буд. 148273 273,38

 

Частные дома

С 15 по 19 июля 2024 будут отключать воду жителям частного сектора Центрального, Шевченковского и Амур-Нижнеднепровского районов города по следующим адресам:

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Центральнийвул. Флотська419 219,51
2Центральнийвул. Симона Петлюри39 445,68
3Центральнийбул. Батальйону Дніпро354 069,89
4Центральнийвул. Надії Алексєєнко128 066,40
5Центральнийвул. Пластівська1633,49
6Центральнийвул. Філософська211 598,55
7Шевченківськийвул. Виконкомівська478 025,63
8Шевченківськийвул. Вознесенська111 762,65
9Шевченківськийвул. Заміська352 070,24
10Шевченківськийвул. Караїмська15 147,20
11Шевченківськийвул. Леонтовича148 060,50
12Шевченківськийвул. Олександра Кониського370 263,62
13Шевченківськийвул. Пирогова212 251,86
14Шевченківськийвул. Рибалкова251 822,04
15Шевченківськийвул. Саксаганського282 520,15
16Шевченківськийпров. Цегляний114 005,30
17Шевченківськийвул. Яна Ходоровського137 726,66
18Амур-Нижньодніпровськийвул. Симиренківська340 863,47
19Амур-Нижньодніпровськийвул. Василя Бабенка114 463,42
20Амур-Нижньодніпровськийвул. Делегатська449 948,77
21Амур-Нижньодніпровськийвул. Кільцева335 949,23
22Амур-Нижньодніпровськийвул. Роздільна121 494,86
23Амур-Нижньодніпровськийвул. Фастівська142 660,83
24Амур-Нижньодніпровськийвул. Стефана Таранушенка229 724,79

 

Общая сумма долга жителей указанных адресов перед КП «Днепропроводоканал» составляет 821 794,74 грн.

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