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Жительница Каменского дважды обворовала своего бойфренда, пока тот курил

Сегодня 15:50
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На Днепропетровщине судили женщину, которая дважды обворовала своего знакомого.

Новости Днепра про Жительница Каменского дважды обворовала своего бойфренда, пока тот курил

Об этом говорится в приговоре, обнародованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Жительница Каменского дважды приходила в гости к любовнику и похищала у него ценные вещи. Как сообщается в материалах дела, первая кража произошла в феврале.

Мужчина вышел на балкон, чтобы покурить, а тем временем оставшаяся в спальне женщина украла из его шкафа машинку для стрижки стоимостью 2 956,91 гривны вместе с оригинальной коробкой от нее, которая была на кровати в комнате.

В начале марта жительница Каменского повторила преступление, но на этот раз вытащила из рюкзака знакомого телефона Samsung Galaxy A12 стоимостью 3 450 грн, пока тот курил на кухне.

В ходе суда женщина свою вину признала в полном объеме и сообщила, что возместила ущерб.

Приговором Баглийского суда она признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины, и назначено ей согласованное сторонами наказание в виде 5 лет лишения свободы. Но женщину освободили от отбывания наказания на испытательный срок, поскольку это ее первый проступок и обвиняемая имеет на содержании двух несовершеннолетних детей.

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