Жительница Днепра выгуливала гуся в тапочках (ФОТО)

Гусь путешествовал вместе с бабушкой Запорожским шоссе.

В среду, 24 июля, в Днепре на Запорожском шоссе заметили необычную пару — пожилую женщину и гуся, которые шли куда-то по делам. На лапках птицы были тапочки, защищавшие от твердого и горячего асфальта. Пернатый воспитанно следовал за своей хозяйкой.

Как рассказали местные, птицу зовут Гоша. Гусь живет на 9-м этаже одной из многоэтажек района. Необычного домашнего любимца хорошо знают соседи женщины, ведь пенсионерка ежедневно выходит с ним на прогулку.

В сети с позитивом отреагировали на гуся и его хозяйку.

Напомним, ранее эту парочку уже видели в Днепре.

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