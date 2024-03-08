Жителей Днепра умилили водители маршруток, устроившие пассажиркам праздничный сюрприз

Маршрутчики в Днепре умилили пассажирок неожиданным сюрпризом.

Днепровские маршрутчики решили обрадовать пассажирок на 8 марта и раздавали открытки и конфеты.

В частности, водитель 77 едущей из Таромского маршрутки еще вчера устроил сюрприз для пассажирок.

В канун праздника весны, пассажиры-женщины, получали поздравления от водителя маршрутки 77. Спасибо водителю за поздравление! — говорится в сообщении Facebook-сообществе «Мы из Таромского».

Пассажирка, тоже получившая поздравление, поделилась историей в соцсети. Днепрянки говорят, что были приятно удивлены поступком маршрутчика, и благодарят его за поднятое настроение.

Похвалили водителя и в комментариях к сообщению.

У водителя 77 маршрута позже появился конкурент.

На 18 маршруте водитель вместе со сдачей раздавал конфеты. Пассажирки отметили, что это приятные мелочи, о которых тоже нужно говорить.

Напомним, сегодня за праздничные букеты брали от тысячи гривен, а цена на один тюльпанчик стартовала от 60 гривен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: