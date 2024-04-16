Житель Синельникова, осужденный за убийство двух женщин, а затем оправданный, может получить 3 млн от Украины

Мужчину оправдал апелляционный суд, поэтому теперь обвиняемый требует от Украины компенсацию.

Еще в 2015 году жителя Синельникова обвинили в убийстве матери и бабушки. Пожилую женщину задушили, а ее дочь умерла от семи ударов ножом. Полицейские нашли неподалеку дома нож, обмотанный веревкой, а также бутылку, где одна из убитых хранила деньги — 11,5 тысячи гривен. Следователи тогда заявили, что мужчина ограбил и убил женщин. Подозреваемого приговорили к пожизненному заключению, но впоследствии оправдали, поскольку осужденный доказал суду, что его заставили признаться в преступлении, которое он не совершил, пишет Судовий репортер.

Как говорится в материалах дела, во время следственного эксперимента мужчина дал признательные показания и объяснил, как душил бабушку и напал на маму. Впрочем, во время суда все возразил и заявил, что на него давила полиция, а он никого не убивал и вообще в тот день был дома.

В 2016 году Синельниковский горрайонный суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Апелляционный суд приговор упразднил, а Кировский районный суд Днепра через 8 лет полностью оправдал обвиняемого в убийстве.

Как оказалось позже, очевидцев, которые могли бы подтвердить причастность мужчины к убийству, нет. А свидетель, который рассказал правоохранителям, что видел его возле дома убитой бабушки — был зависим от полиции, поэтому его показания не правдивы.

Знакомая обвиняемого во время суда рассказала, что в вечер убийства, когда его якобы видели у дома родственницы, он звонил ей со стационарного телефона и спрашивал, можно ли прийти к ней, но она отказала. При этом квартира обвиняемого находится вдали от дома бабушки.

Суд учел предоставленную стороной защиты информацию, что свидетелю, видевшему обвиняемого у дома бабушки, в январе 2015 года сообщили о подозрении. Фактически этот свидетель был зависим от работников полиции.

В то же время, объективные результаты экспертизы ничего не дали. Кровь на куртке мужчины, могла быть его или убитой родственницы, так как они имеют одну группу крови. Отпечатки пальцев в доме бабушки тоже не могут служить доказательством, ведь обвиняемый — внук, так что мог наведываться к женщине и раньше.

На веревке крови и ДНК не было. Протокол следственного эксперимента фактически являлся единственным доказательством вины. Но объяснения обвиняемого, которые, по его словам, даны под давлением, не согласовывались с другими доказательствами.

Впоследствии мужчина подал иск к государству, чтобы отсудить моральный ущерб — 10 млн гривен. Житель Синельникова аргументировал это тем, что 8 лет был под следствием, 2 года в СИЗО, а также пережил дополнительные душевные страдания из-за приговора к пожизненному лишению свободы и угрозе провести остальную жизнь за решеткой.

В итоге суд первой инстанции решил взыскать 3 миллиона гривен. Решение еще не может быть обжаловано в апелляции.

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