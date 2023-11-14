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  • Житель Кривого Рога проведет 9 лет за решеткой за совершение смертельного ДТП: был пьян и не признал вину

Житель Кривого Рога проведет 9 лет за решеткой за совершение смертельного ДТП: был пьян и не признал вину

Сегодня 12:52
просмотров

Также в пользу потерпевших с осужденного взыскан моральный ущерб в размере 400 тыс. грн.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога проведет 9 лет за решеткой за совершение смертельного ДТП: был пьян и не признал вину

В октябре 2021 года житель Кривого Рога на Daewoo Lanos на скорости врезался в электроопору. Отмечается, что мужчина был пьян и не справился с управлением – уровень алкоголя в его крови превышал норму в 15 раз.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

В салоне автомобиля на момент аварии находились двое пассажиров: 31-летний мужчина погиб, еще один получил многочисленные телесные повреждения.

Виновник ДТП свою вину не признал.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога проведет 9 лет за решеткой за совершение смертельного ДТП: был пьян и не признал вину

Новости Днепра про Житель Кривого Рога проведет 9 лет за решеткой за совершение смертельного ДТП: был пьян и не признал вину

Суд при публичном обвинении Днепропетровской областной прокуратуры признал мужчину виновным в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет. Также в пользу потерпевших с осужденного взыскан моральный ущерб в размере 400 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра в машине сгорели водитель и двое пассажиров.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рога проведет 9 лет за решеткой за совершение смертельного ДТП: был пьян и не признал винуУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рога проведет 9 лет за решеткой за совершение смертельного ДТП: был пьян и не признал винуРусский

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