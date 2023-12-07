Житель Кривого Рога организовал в Ивано-Франковске онлайн-порностудию: как его наказали

Мужчину и его двух сообщниц судили.

Житель Кривого Рога организовал в Ивано-Франковске онлайн-порностудию.

Как говорится в Едином реестре судебных решений, в феврале 2021 года криворожанин снял квартиру в Ивано-Франковске. Он оборудовал жилье камерами внутреннего видеонаблюдения, компьютерной и другой техникой, а также доступом в интернет. После чего взял на работу администратора, которая должна была контролировать все и искать веб-моделей.

В течение нескольких месяцев нанятые модели показывали в онлайн-режиме видео порнографического характера. За это заказчик перечислял большие деньги, которые члены банды распределяли между собой.

Через некоторое время авторов «клубнички» разоблачили и задержали. А в конце 2023 года они предстали перед судом.

В судебном заседании сторона обвинения и сторона защиты заявили о ходатайстве об утверждении соглашения о признании виновности и вынесении приговора на основании соглашения.

Суд вынес приговор: признать подсудимых виновными и оштрафовать:

организатора незаконного бизнеса – на 59500 гривен с лишением права занимать должности в сфере ИТ-технологий и заниматься деятельностью, связанной с распространением кино- и видеопродукции на веб-ресурсах сроком на 1 год;

администратора «заведения» — на сумму 56100 гривен с лишением права занимать должности в сфере ИТ-технологий и заниматься деятельностью, связанной с распространением кино- и видеопродукции на веб-ресурсах на срок 1 год;

веб-модель – на сумму 51000 гривен с лишением права занимать должности в сфере ИТ-технологий и заниматься деятельностью, связанной с распространением кино- и видеопродукции на веб-ресурсах сроком на 1 год.

Также с обвиняемых пропорционально взыскали расходы на проведение судебных экспертиз – по 13 тысяч гривен с каждого.

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