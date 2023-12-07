Житель Кривого Рога организовал в Ивано-Франковске онлайн-порностудию: как его наказали

Житель Кривого Рога организовал в Ивано-Франковске онлайн-порностудию.
Как говорится в Едином реестре судебных решений, в феврале 2021 года криворожанин снял квартиру в Ивано-Франковске. Он оборудовал жилье камерами внутреннего видеонаблюдения, компьютерной и другой техникой, а также доступом в интернет. После чего взял на работу администратора, которая должна была контролировать все и искать веб-моделей.
В течение нескольких месяцев нанятые модели показывали в онлайн-режиме видео порнографического характера. За это заказчик перечислял большие деньги, которые члены банды распределяли между собой.
Через некоторое время авторов «клубнички» разоблачили и задержали. А в конце 2023 года они предстали перед судом.
В судебном заседании сторона обвинения и сторона защиты заявили о ходатайстве об утверждении соглашения о признании виновности и вынесении приговора на основании соглашения.
Суд вынес приговор: признать подсудимых виновными и оштрафовать:
Также с обвиняемых пропорционально взыскали расходы на проведение судебных экспертиз – по 13 тысяч гривен с каждого.
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