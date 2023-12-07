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  • Житель Днепропетровщины «заработал» почти миллион гривен, продавая несуществующую одежду

Житель Днепропетровщины «заработал» почти миллион гривен, продавая несуществующую одежду

Сегодня 09:29
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Жертвами мошенника стали 60 человек из разных областей Украины.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины

Житель города Верховцево придумал схему, как можно быстро «заработать»: он размещал на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже несуществующей одежды, у потенциальных покупателей он просил полную оплату за товар. Но когда доверчивые граждане переводили деньги на его карточку, он исчезал.

Таким образом, за 2022-2023 годы обвиняемый обманул 60 человек из разных областей Украины. Сумма ущерба составляет около миллиона гривен.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении фигуранта по факту мошенничества (ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины). Суд наложил арест на недвижимое имущество злоумышленника.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины

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