Житель Днепропетровщины «заработал» почти миллион гривен, продавая несуществующую одежду

Житель города Верховцево придумал схему, как можно быстро «заработать»: он размещал на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже несуществующей одежды, у потенциальных покупателей он просил полную оплату за товар. Но когда доверчивые граждане переводили деньги на его карточку, он исчезал.
Таким образом, за 2022-2023 годы обвиняемый обманул 60 человек из разных областей Украины. Сумма ущерба составляет около миллиона гривен.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении фигуранта по факту мошенничества (ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины). Суд наложил арест на недвижимое имущество злоумышленника.
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