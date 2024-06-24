Житель Днепропетровщины отказался от мобилизации, потому что его брат уже служит в ВСУ

Об этом говорится в приговоре Томаковского районного суда Днепропетровской области.
Житель Днепропетровска отказался от мобилизации, объяснив это семейными обстоятельствами. 6 апреля 2023 года он был признан годным к мобилизации, но в марте 2024 года, когда мужчина получил повестку, то не прибыл в воинскую часть, как этого требовало ТЦК.
На суде мужчина вину признал и раскаялся.
Обвиняемый пояснил, что на его руках осталась больная мать, которая после операции нуждается в уходе, а бывшая жена, с которой он имеет общего малолетнего ребенка, является инвалидом первой группы.
Также у мужчины есть родной брат, который служит в ВСУ на Запорожском направлении.
Таким образом он единственный, кто может оказать помощь больной матери, больной бывшей жене, малолетней дочери. Кроме того, обвиняемый постоянно выезжает в зону боевых действий и помогает брату проводить ремонт военного автомобиля.
Судьи признали мужчину виновным по статье 336 УКУ, но смягчили приговор, приговорив жителя Днепропетровщины к 1 году условно.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в яхт-клубе "Сич" можно прокатиться на катамаранах и…
Жители Днепра заметили пену на берегу реки.
Сегодня отмечают Рождество Иоанна Предтечи или Крестителя. Праздник имеет два…
В Днепре заметили самый дорогой туалет.
В Днепре в яхт-клубе "Сич" можно прокатиться на катамаранах и попрыгать на батуте.
Жители Днепра заметили пену на берегу реки.
Сегодня отмечают Рождество Иоанна Предтечи или Крестителя. Праздник имеет два названия поскольку Иоанн предсказал пришествия Иисуса Христа и сам был его предшественником, а также он крестил в водах Иордана Христа.
В Днепре заметили самый дорогой туалет.
В Днепре на ж/м Парус построили замок.
Теперь днем давление в сети водоснабжения будет снижено.
24 июня враг в очередной раз атаковал Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе.
В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и фуры.
В Днепропетровском РЦГМ предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
В Днепре нашли редкое насекомое.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!