Житель Днепропетровщины отказался от мобилизации, потому что его брат уже служит в ВСУ

В Днепропетровской области за отказ от мобилизации судили мужчину.

Об этом говорится в приговоре Томаковского районного суда Днепропетровской области.

Житель Днепропетровска отказался от мобилизации, объяснив это семейными обстоятельствами. 6 апреля 2023 года он был признан годным к мобилизации, но в марте 2024 года, когда мужчина получил повестку, то не прибыл в воинскую часть, как этого требовало ТЦК.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Обвиняемый пояснил, что на его руках осталась больная мать, которая после операции нуждается в уходе, а бывшая жена, с которой он имеет общего малолетнего ребенка, является инвалидом первой группы.

Также у мужчины есть родной брат, который служит в ВСУ на Запорожском направлении.

Таким образом он единственный, кто может оказать помощь больной матери, больной бывшей жене, малолетней дочери. Кроме того, обвиняемый постоянно выезжает в зону боевых действий и помогает брату проводить ремонт военного автомобиля.

Судьи признали мужчину виновным по статье 336 УКУ, но смягчили приговор, приговорив жителя Днепропетровщины к 1 году условно.