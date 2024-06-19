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  • Житель Днепропетровщины, которого судили за кражу, просился отбыть «наказание» в ВСУ

Житель Днепропетровщины, которого судили за кражу, просился отбыть «наказание» в ВСУ

Сегодня 18:08
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Житель Кривого Рога, которого судили за кражу, попросился в ВСУ, чтобы не отбывать наказание в тюрьме.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины, которого судили за кражу, просился отбыть

Об этом говорится в приговоре Ингулецкого районного суда.

В материалах следствия отмечено, что не имеющий работы житель Кривого Рога решил присвоить имущество своей соседки в общежитии. Женщина, рядом с которой жил подозреваемый, уехала, но на время оставила холодильник, шкаф и бойлер.

Мужчина знал, что в комнате остались чужие вещи, поэтому он выдал их за свое имущество и продал другому жильцу дома. Помогла подозреваемому мама, уверившая покупателя в том, что холодильник и бойлер действительно принадлежат сыну.

Продав эти вещи, мужчина нанес имущественный ущерб на общую сумму 2983 гривны 34 копейки. Через некоторое время соседка посетила свое жилье, и заметила отсутствие вещей, поэтому подала заявление в полиции.

Несмотря на то, что сосед категорически отрицал свою причастность и к последнему открещивался от этого преступления, на суде его версию опровергли свидетели.

Во время своего выступления в суде мужчина сообщил, что раскаивается, просит прощения, а свою вину готов отслужить на поле боя.

Однако это не помогло избежать наказания. 12 июня Ингулецкий районный суд именем Украины признал гражданина виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.185 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы. Поскольку это преступление было совершено в период несовершенного наказания, то мужчине добавили еще 1 год заключения.

Также суд решил взыскать с подсудимого в пользу государства расходы по привлечению эксперта для проведения судебно-товароведческой экспертизы в размере 2271,84 гривен.

Проданные им вещи покупателю пришлось возвращать владелице.

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