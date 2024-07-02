Житель Днепропетровщины хотел найти единомышленников, чтобы выбрать на Майдане Незалежности новое «правительство»

62-летний житель Днепропетровщины искал единомышленников для участия в голосовании за «новое временное правительство» на Майдане Незалежности в июне 2024 года. В материалах дела, рассматриваемого в Ивано-Франковском городском суде, говорится, что подозреваемый совершил ряд уголовных правонарушений, предусмотренных 14 частями различных статей УК Украины.
Пенсионер подыскивал себе единомышленников, которые вместе с ним, в июне 2024 года должны приехать на Майдан Незалежности в Киеве и проголосовать за так называемое «новое временное правительство», которое в будущем должно заменить нынешнюю действующую власть Украины.
Ввиду собранных доказательств, а именно протоколов обыска и осмотра мобильного телефона, а также выводов судебно-лингвистической экспертизы, мужчине объявили о подозрении в преступлениях против национальной безопасности Украины. Для него избрали строжайшую меру пресечения — нахождение под стражей, без определения денежного залога.
Напомним, жители Днепра планировали захватить Верховную Раду с тем, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
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