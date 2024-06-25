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Житель Днепра с автоматом в руках разгуливал на детской площадке

Сегодня 11:14
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В Днепре на детской площадке задержан мужчина с автоматом.

Новости Днепра про Житель Днепра с автоматом в руках разгуливал на детской площадке

Патрульные обнаружили у жителя Днепра оружие и боеприпасы. Инцидент произошел утром, 24 июня, в Амур-Нижнеднепровском районе.

Местные жители заметили мужчину, пришедшего с оружием на детскую площадку. Полицейским люди рассказали, что во дворе одной из многоэтажек ходит незнакомец с автоматом в руках. Экипаж приехал на место и начал отрабатывать территорию.

Гражданину, похожего по описанию, удалось обнаружить через несколько минут на детской площадке. Мужчина заметно нервничал и пытался уйти с места происшествия. Инспекторы остановили его и провели поверхностную проверку вещей. У него обнаружили завернутый в кофту предмет, похожий на автомат и снаряженные патронами магазины.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Гражданин был доставлен в отделение полиции. Его задержали в порядке ст. 208 УПК.

Представитель Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила Днепр Инфо, что следователи объявили мужчине о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

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