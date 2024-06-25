Житель Днепра с автоматом в руках разгуливал на детской площадке

Патрульные обнаружили у жителя Днепра оружие и боеприпасы. Инцидент произошел утром, 24 июня, в Амур-Нижнеднепровском районе.
Местные жители заметили мужчину, пришедшего с оружием на детскую площадку. Полицейским люди рассказали, что во дворе одной из многоэтажек ходит незнакомец с автоматом в руках. Экипаж приехал на место и начал отрабатывать территорию.
Гражданину, похожего по описанию, удалось обнаружить через несколько минут на детской площадке. Мужчина заметно нервничал и пытался уйти с места происшествия. Инспекторы остановили его и провели поверхностную проверку вещей. У него обнаружили завернутый в кофту предмет, похожий на автомат и снаряженные патронами магазины.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Гражданин был доставлен в отделение полиции. Его задержали в порядке ст. 208 УПК.
Представитель Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила Днепр Инфо, что следователи объявили мужчине о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
Автор:
Многие старинные дома Днепра хранят в своих стенах интересные истории.…
Вчера, 24 июня, в городе Покров Днепропетровской области провели в…
В Днепре обнаружили три незаконных игорных заведения.
Большое количество улиц Днепра имеет проблемы с водоснабжением.
Многие старинные дома Днепра хранят в своих стенах интересные истории. Вековые здания «рассказывают» их устами старожилов, которые в свою очередь слышали их от своих бабушек-дедушек. Одно из таких старинных зданий с необычной историей находится на улице Святослава Хороброго.
Вчера, 24 июня, в городе Покров Днепропетровской области провели в последний путь спасателя Николая Нечипоренка, погибшего от вражеского удара.
В Днепре обнаружили три незаконных игорных заведения.
В Павлограде простились с девочкой, убитой в Германии.
Большое количество улиц Днепра имеет проблемы с водоснабжением.
В Вольногорске мужчина с помощью найденной чужой сим-карты обманул женщину, притворившись ее подругой.
СБУ задержала в Днепре информатора, который "сливал" геолокации ВСУ во враждебный чат-бот
Народному депутату Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека.
Частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить ремонтные работы, в связи с этим будет прекращено электроснабжение некоторых улиц.
Полиция Кривого Рога разыскивает 14-летнего Бояринова Мирослава, 11-летнего Александра Шаповалова и 14-летнего Розмахнина Романа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!