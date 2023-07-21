Житель Днепра пришел в гости к своей сестре с гранатой

Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Единого реестра судебных решений.
Из текста судебного решения стало известно, что днепрянин приобрел боевую гранату, которую потом хранил дома.
29 июня около 21 часов вечера он наведался к своей сестре в гости, прихватив с собой гранату. Во время общения родственница узнала, что у ее брата с собой взрывное устройство, потому немедленно вызвала полицию.
Уже ночью 30 июня правоохранители обнаружили взрывное устройство, которое находилось возле дома по адресу проспект Свободы, 75.
Мужчину задержали. Пока что ему объявили о подозрении в хранении взрывно-опасных устройств. Днепрянина посадили в СИЗО, потому что судьи боятся, что обвиняемый может навредить свидетелям, зная, где они живут.
Подозреваемый может выбраться из учреждения, если заплатит около 108 тысяч гривен залога.
Известно, что мужчина будет под стражей как минимум до 28 августа.
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