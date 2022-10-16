Жесткое ДТП на Днепропетровщине: двое погибших

Сегодня, 16 октября, около 15 часов на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщает «Информатор» из собственных источников.
На трассе у Братского столкнулись Mitsubishi и Volkswagen. Оба авто вынесло в кювет.
На место происшествия вызвали медиков, на аль, им удалось только зафиксировать смерть.
Над причинами аварии работают правоохранители.Елизавета Бельмас
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Сегодня, на трассе Борисполь - Днепр - Запорожье около 15…
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Сегодня, на трассе Борисполь - Днепр - Запорожье около 15 часов произошло смертельное ДТП.
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