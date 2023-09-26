Заповедник близ Днепра заполонили вредители, уничтожающие растения

Как сообщила представительница заповедника Днепровсько-Орельский Екатерина Колесникова, местные ученые недавно исследовали наземных моллюсков, которые водились в части пострадавшей от вредителей леса. Выяснилось, что на растения нападают улитки.
Во время проведения малологических исследований моллюсков, которые водятся на участке рощи с белыми тополями, зарегистрировано нападение многочисленных гастропод рода Cepaea на кусты бузины, желтера и листьев груши. Растения получили серьезные повреждения.
Также проведены геоморфологические, малакологические и тафономические исследования временного водотока старинной сети Протовчи. Исследована структура и состав лимничных залежей, составлена полевая документация (профили, планы, описание), — говорится в сообщении.
Как оказалось, растения уничтожают сами же обитатели заповедника.
Напомним, ранее водоемы заповедника вблизи Днепра заполонило агрессивное растение-захватщица.
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