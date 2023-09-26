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Заповедник близ Днепра заполонили вредители, уничтожающие растения

Сегодня 18:42
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Что интересно, эти вредители – это неотъемлемая часть заповедника.

Новости Днепра про Заповедник близ Днепра заполонили вредители, уничтожающие растения

Как сообщила представительница заповедника Днепровсько-Орельский Екатерина Колесникова, местные ученые недавно исследовали наземных моллюсков, которые водились в части пострадавшей от вредителей леса. Выяснилось, что на растения нападают улитки.

Во время проведения малологических исследований моллюсков, которые водятся на участке рощи с белыми тополями, зарегистрировано нападение многочисленных гастропод рода Cepaea на кусты бузины, желтера и листьев груши. Растения получили серьезные повреждения.

Также проведены геоморфологические, малакологические и тафономические исследования временного водотока старинной сети Протовчи. Исследована структура и состав лимничных залежей, составлена полевая документация (профили, планы, описание), — говорится в сообщении.

Как оказалось, растения уничтожают сами же обитатели заповедника.

Новости Днепра про Заповедник близ Днепра заполонили вредители, уничтожающие растения

Напомним, ранее водоемы заповедника вблизи Днепра заполонило агрессивное растение-захватщица.

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