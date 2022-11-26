Захватите с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре небо будет облачным. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее. Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показываться до +7°. Скорость ветра до 3,7 метров в секунду.
Народные приметы на 26 ноября:
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