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Захватите с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Захватите с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре небо будет облачным. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее. Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показываться до +7°. Скорость ветра до 3,7 метров в секунду.

Народные приметы на 26 ноября:

  • Если вороны раскаркались, ждите оттепели.
  • Иней на деревьях в этот день – к хорошему урожаю в следующем году.
  • Звезды в небе яркие – вскоре мороз нагрянет.
  • Снег падает крупными хлопьями – будет легкий мороз.

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Новости Днепра про Захватите с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погодаУкраїнська Новости Днепра про Захватите с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погодаРусский

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