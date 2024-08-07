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Зачисление детей в школу в Украине перевели в онлайн-режим

Сегодня 09:53
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Теперь все действия по движению учащихся между школами можно делать не выходя из дома.

Новости Днепра про Зачисление детей в школу в Украине перевели в онлайн-режим

Согласно новому приказу МОН, который вступил в силу 1 августа 2024 года, теперь зачисление, перевод или отчисление учащихся из школ теперь будет происходить исключительно с использованием электронных сервисов.

Об этом пишет Освіта.UA.

Все действия, связанные с движением детей между учебными заведениями, происходят с помощью программно-аппаратного комплекса «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента» (АИКОМ) или средствами Портала «Действие».

Заявление о зачислении родители смогут подать как лично в школу, так и в электронной форме с использованием АИКО или онлайн сервисов.

Изменения в учебных заведениях

Приказы руководителя учебного заведения о зачислении, переводе или отчислении теперь будут формироваться автоматически в электронной форме средствами АИКОМ.

Каждое заведение должно быть определено работником, ответственным за обеспечение организации зачисления, перевода, отчисления детей.

Кроме того, с нового учебного года все справки из учебных заведений о возможности зачисления станут ненужными.

Достоверность предоставленных в заведение документов проверяется средствами АИКОМ автоматически, в частности, документы, подтверждающие место жительства или пребывания на территории обслуживания.

Напомним, ранее мы писали, как будут учиться дети в школах Днепра с 1 сентября: все детали.

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Новости Днепра про Зачисление детей в школу в Украине перевели в онлайн-режимУкраїнська Новости Днепра про Зачисление детей в школу в Украине перевели в онлайн-режимРусский

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