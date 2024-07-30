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  • «Забыла, где живет»: как в Днепре патрульные растерянную бабушку из магазина домой возвращали

«Забыла, где живет»: как в Днепре патрульные растерянную бабушку из магазина домой возвращали

Сегодня 19:54
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В Днепре пожилая женщина забыла дорогу домой.

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Растерянную бабушку, которая не знала, куда ей идти, возле магазина заметила местная жительница. Женщина не смогла самостоятельно узнать адрес старушки, поэтому обратилась за помощью к патрульным.

Полицейские пообщались с беспомощной женщиной. Им удалось узнать ее имя и фамилию. А впоследствии – установить возможный адрес проживания.

Женщина была доставлена ​​в квартиру, где ее встретил брат. Гражданку передали мужчине. Он был благодарен за помощь. Друзья, заботьтесь о стариках и тех, кто нуждается в помощи и дополнительном внимании. При необходимости вызывайте полицию! – говорится в сообщении.

К счастью, все завершилось хорошо. Теперь бабушка под присмотром родных.

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