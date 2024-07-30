«Забыла, где живет»: как в Днепре патрульные растерянную бабушку из магазина домой возвращали

Растерянную бабушку, которая не знала, куда ей идти, возле магазина заметила местная жительница. Женщина не смогла самостоятельно узнать адрес старушки, поэтому обратилась за помощью к патрульным.
Полицейские пообщались с беспомощной женщиной. Им удалось узнать ее имя и фамилию. А впоследствии – установить возможный адрес проживания.
Женщина была доставлена в квартиру, где ее встретил брат. Гражданку передали мужчине. Он был благодарен за помощь. Друзья, заботьтесь о стариках и тех, кто нуждается в помощи и дополнительном внимании. При необходимости вызывайте полицию! – говорится в сообщении.
К счастью, все завершилось хорошо. Теперь бабушка под присмотром родных.
Читайте также:
Автор:
Есть отличные новости.
Каховское водохранилище становится лесом.
В Днепре возле магазина подрезали прохожего.
В Каменском на Днепропетровщине из пожара спасли бабушку.
Есть отличные новости.
Каховское водохранилище становится лесом.
В Днепре возле магазина подрезали прохожего.
В Каменском на Днепропетровщине из пожара спасли бабушку.
В парке Глобы неожиданно начали созревать кабачки.
На территории Днепропетровщины существовала еще одна Сечь.
1925 год считается началом строительства здания института «Днепрогипрошахт». Строили его долго – около 30 лет, мешала нехватка средств и война. Сама же история предприятия началась в 1927 году, когда на кафедре «Горное искусство» Днепропетровского горного институту было создано проектное бюро…
В Днепре в рамках процесса деколонизации изменили название 141 топонима, но масштабное переименование вызвало волну дискуссий и негодования.
В Днепропетровской области рассматривают вариант обучения для школьников Никопольщины на полном пансионе.
Отдел образования переплачивал за электроэнергию.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!