Из-за подрыва Каховской ГЭС по Днепру плавают дома (ВИДЕО)

После подрыва Каховской ГЭС большая вода начала заливать прибрежные территории Херсонщины. Река буквально сносит с лица земли беседки, хозяйственные постройки и даже уже затопленные дома.
В сети публикуют видео, на котором видно, как по течению плывет дом.
Кроме того, публикуют видео, на котором местные жители наблюдают за тем, как вода несет рекой чье-то имущество. Плывут вещи, мусор и даже велосипеды и беседки.
Напомним, сегодня ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС. Вода начала затапливать населенные пункты в Херсонской области. В Кривом Роге ограничивают потребление воды, но просят не паниковать. В Днепре с водой все хорошо. Техногенная катастрофа на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение областного центра.
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