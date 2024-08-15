Из-за чрезвычайной ситуации одну из дорог из Павлограда в Днепр перекрыли: как объехать

В четверг, 15 августа, в Павлограде временно закрыли транзитный проезд по улице Днепровская, ведущей в сторону Днепра и Донецкой области, а также в обратном направлении.
Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.
Временно перекрыто движение через город Павлоград по улице Днепровская в направлении Днепр — Донецкая обл. и в обратном, — говорится в сообщении.
Для объезда предлагается следующий маршрут: Павлоград (улицы Полтавская, Вокзальная, Харьковская) – село Вербки – город Терновка – село Богдановка – село Богуслав.
О причинах перекрытия движения не сообщается, а вот о его восстановлении обещают известить дополнительно.
Ранее в городском совете Павлограда также информировали о перекрытии движения, отметив, что изменения произойдут из-за «чрезвычайной ситуации».
Напомним, в ОВА сообщили официальные подробности относительно мощного взрыва в Павлограде.
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