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  • Из-за чрезвычайной ситуации одну из дорог из Павлограда в Днепр перекрыли: как объехать

Из-за чрезвычайной ситуации одну из дорог из Павлограда в Днепр перекрыли: как объехать

Сегодня 16:42
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В Павлограде на Днепропетровщине перекрыли дорогу.

Новости Днепра про Из-за чрезвычайной ситуации одну из дорог из Павлограда в Днепр перекрыли: как объехать

В четверг, 15 августа, в Павлограде временно закрыли транзитный проезд по улице Днепровская, ведущей в сторону Днепра и Донецкой области, а также в обратном направлении.

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

Временно перекрыто движение через город Павлоград по улице Днепровская в направлении Днепр — Донецкая обл. и в обратном, — говорится в сообщении.

Для объезда предлагается следующий маршрут: Павлоград (улицы Полтавская, Вокзальная, Харьковская) – село Вербки – город Терновка – село Богдановка – село Богуслав.

Новости Днепра про Из-за чрезвычайной ситуации одну из дорог из Павлограда в Днепр перекрыли: как объехать

О причинах перекрытия движения не сообщается, а вот о его восстановлении обещают известить дополнительно.

Ранее в городском совете Павлограда также информировали о перекрытии движения, отметив, что изменения произойдут из-за «чрезвычайной ситуации».

Напомним, в ОВА сообщили официальные подробности относительно мощного взрыва в Павлограде.

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