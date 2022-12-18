Из окна одной из «свечек» на Победе выпала женщина

Сегодня в Днепре произошла трагедия.

На проспекте Героев, 1 женщина выпала из окна многоэтажки. Об этом стало известно из телеграм-канала «Днепр Оперативный». К сожалению, травмы, полученные в результате падения, были не совместимы с жизнью.

На месте работает СОГ. На данный момент это вся информация.

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