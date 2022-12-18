Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Из окна одной из «свечек» на Победе выпала женщина

Сегодня 22:24
просмотров

Сегодня в Днепре произошла трагедия.

Новости Днепра про Из окна одной из

На проспекте Героев, 1 женщина выпала из окна многоэтажки. Об этом стало известно из телеграм-канала «Днепр Оперативный». К сожалению, травмы, полученные в результате падения, были не совместимы с жизнью.

На месте работает СОГ. На данный момент это вся информация.

Читайте также:

Новости Днепра про Из окна одной из Українська Новости Днепра про Из окна одной из Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В части Днепра нет воды из-за аварии на водоводе
    Новости Днепра
    Сегодня 20:52
    В части Днепра нет воды из-за аварии на водоводе

    В КП "Днепропроводоканал" просят прощения за временные неудобства.

    Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колеса
    Новости Днепра
    Сегодня 19:04
    Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колеса

    В последнее время в Украине участились случаи ДТП с пешеходами.…

    Связи нет, а медицинская помощь нужна: что делать
    Новости Украины
    Сегодня 18:04
    Связи нет, а медицинская помощь нужна: что делать

    Как действовать в случае необходимости медицинской помощи при отключении света…

    В Днепре на Тополе открыли пункт обогрева
    Новости Днепра
    Сегодня 17:00
    В Днепре на Тополе открыли пункт обогрева

    В Днепре на жилмассиве Тополь открыли еще один пункт обогрева.

    Последние новости

    В части Днепра нет воды из-за аварии на водоводе
    В части Днепра нет воды из-за аварии на водоводе

    В КП "Днепропроводоканал" просят прощения за временные неудобства.

    Сегодня 20:52
    1
    просмотров
    Приехали из Луганщины в Днепр и вечно ссорились: подробности жуткой трагедии на Гидропарковой
    Приехали из Луганщины в Днепр и вечно ссорились: подробности жуткой трагедии на Гидропарковой

    Появились новые подробности вчерашней трагедии на улице Гидропарковой, где мужчина выбросился из окна после того, как убил свою жену

    Сегодня 19:54
    просмотров
    Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колеса
    Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колеса

    В последнее время в Украине участились случаи ДТП с пешеходами. Все из-за отсутствия уличного освещения.

    Сегодня 19:04
    0
    просмотров
    Связи нет, а медицинская помощь нужна: что делать
    Связи нет, а медицинская помощь нужна: что делать

    Как действовать в случае необходимости медицинской помощи при отключении света читайте далее.

    Сегодня 18:04
    0
    просмотров
    В Днепре на Тополе открыли пункт обогрева
    В Днепре на Тополе открыли пункт обогрева

    В Днепре на жилмассиве Тополь открыли еще один пункт обогрева.

    Сегодня 17:00
    0
    просмотров
    Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел
    Можно дойти до середины реки: Днепр снова сильно обмелел

    Днепр снова обмелело.

    Сегодня 16:24
    1
    просмотров
    Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной Заводской
    Умер мужчина, оказавшийся под колесами эвакуатора на Набережной Заводской

    В Днепре мужчина скончался под колесами эвакуатора.

    Сегодня 15:59
    0
    просмотров
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть

    В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.

    Сегодня 15:06
    0
    просмотров
    Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)
    Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)

    В Днепре зимуют маленькие птички.

    Сегодня 14:24
    просмотров
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)

    В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.

    Сегодня 13:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх