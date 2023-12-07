Игорь Коломойский подал в суд на Зеленского: за что бизнесмен из Днепра судится с президентом

Одиозный бизнесмен родом из Днепра Игорь Коломойский судится с президентом.

На днях выяснилось, что Игорь Коломойский подал в суд Владимира Зеленского. Экс-владелец ПриватБанка хочет вернуть свое украинское гражданство, которого его лишил президент еще летом 2022 года.

Иск Коломойский подал через полтора года со дня принятия решения. Верховный суд пока «заморозил» дело, ведь истец просрочил шестимесячный срок, во время которого мог обратиться с жалобой.

Если Коломойский не объяснит, почему обратился в суд так поздно, Верховный суд отклонит иск. Об этом говорится в тексте дела.

Свое опоздание Коломойский аргументировал тем, что якобы узнал о лишении гражданства только осенью 2023 года, когда ему зачитывали документ об изменении меры пресечения в рамках уголовного производства против него.

Однако такой ответ представителей Фемиды не удовлетворил. Поскольку информация о лишении бизнесмена гражданства появилась почти у всех СМИ летом 2022 года, поэтому истец не мог не знать об этом решении президента. Даже если бы он считал его сомнительным, то имел право обратиться за разъяснениями, но этого не сделал.

У Коломойского есть 10 дней, чтобы подать заявление о возобновлении срока обращения в суд и доказать уважительность причин его пропуска.

Напомним, в июле 2022 года Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких известных политических деятелей, среди которых Игорь Коломойский. Тогда текст решения опубликовал нардеп Сергей Власенко.

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