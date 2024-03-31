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Ясно, тепло и без осадков: погода в Днепре на 31 марта

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Ясно, тепло и без осадков: погода в Днепре на 31 марта

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 31 марта: 

  • Появились первые насекомые — к теплу.
  • Много мошкары — будет много грибов.
  • Много комаров в лесу — хорошо уродят овес и ягоды.
  • Лебеди прилетели — к теплу.
  • Если не видно скворцов, значит, скоро начнется ненастье.
  • Если к этому дню прилетели трясогузки — будет половодье.
  • Гуси летят высоко по небу — к снегопаду.

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Новости Днепра про Ясно, тепло и без осадков: погода в Днепре на 31 мартаУкраїнська Новости Днепра про Ясно, тепло и без осадков: погода в Днепре на 31 мартаРусский

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