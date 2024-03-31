Ясно, тепло и без осадков: погода в Днепре на 31 марта

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 31 марта:
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