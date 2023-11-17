Взрывы в Кривом Роге 17 ноября: был ли «прилет»

Днем 17 ноября в окрестностях Кривого Рога слышали взрыв.

Под вечер в Кривом Роге слышали звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщали как местные жители, так и СМИ.

Как сообщил Александр Вилкул, над территорией Криворожского района была сбита вражеская ракета. Он поблагодарил силы ПВО и отметил, что других обстрелов в Криворожском районе не было.

По состоянию на 20.00 на территории Днепропетровщины звучит воздушная тревога. Представители Воздушных сил ВСУ отметили, что есть угроза вражеских БПЛА над Павлоградским районом. Будьте внимательны. Доберутся ли дроны в другие города области узнаем позже.

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