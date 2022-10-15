Выхватил сумку с деньгами и мобильным телефоном: в Днепре мужчина ограбил женщину

Вчера, 14 октября, около 21:00 на линию "102" позвонила женщина и сообщила, что ее ограбил неизвестный на улице Баха — выхватил сумку с вещами, деньгами и мобильным телефоном.

Патрульные оперативно выехали на место преступления. Потерпевшая им рассказала, как выглядел вор и что он побежал в сторону улицы Севастопольской.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители начали отрабатывать близлежащую территорию. Вскоре они заметили мужчину, похожего на грабителя. Его остановили. Заявительница узнала в нем вора.

Во время поверхностной проверки у мужчины был обнаружен телефон потерпевшей, а неподалеку ее сумка. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а злоумышленника доставили в отделение полиции. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе 21-летняя девушка убила сожителя.

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