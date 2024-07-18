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Всю жизнь посвятил медицине: в Днепре внезапно умер известный врач-радиолог

Сегодня 12:00
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В Днепре умер выдающийся врач Александр Владимиров.

Новости Днепра про Всю жизнь посвятил медицине: в Днепре внезапно умер известный врач-радиолог

Александр Владимиров всю жизнь посвятил медицине. Он был врачом радионуклидной диагностики высшей квалификационной категории, заведующим отделением радионуклидной диагностики и терапии в больнице Мечникова и преподавателем. Выдающийся медик внезапно умер вечером 16 июля.

Печальное известие сообщила сестра Ольга Владимирова на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что Александра Владимирова помнят в городе, как известного радиолога. Также поделилась воспоминаниями с ним.

“Вчера мне приснился брат Саня. ходим такие будто по даче, виноградинки дергаем. Я: — ну вот твое наследие, не забывай. Он: — Да нет, мне не нужно. пусть тебе будет. Вчера вечером он скончался. Быстро и неожиданно. Необычный, чудак (как и все наше семейство, впрочем), один из самых начитанных людей из тех, кого знаю. В детстве – мой кумир. еще бы: старший брат! В юности – авторитет. важные решения – только после встречи с братом. Во взрослости виделись пару раз в год. но связь от этого не ослабевала. тот случай, когда слов-таки и не надо особо. Не хотела лично делать публичным. Но его многие в городе помнят и как радиолог (все чернобыльцы, видимо, через него прошли), и за киноклубом. А кто и как харизматичного близорукого парня, пожалуй. Так что помните – спасибо. Я тоже. Помощь не нужна, справляемся. Память и благодарность – лучшее. Покеда, бро. увидимся — поговорим еще об антиутопии)”, — написала Ольга Владимирова.

Также она опубликовала фото брата с его высказываниями. Там Александр Владимиров поделился, что любовь к медицине ему привили родители-врачи.

Новости Днепра про Всю жизнь посвятил медицине: в Днепре внезапно умер известный врач-радиолог

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