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  • Воюет против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить офицера, который добровольно вступил в оккупационные войска рф

Воюет против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить офицера, который добровольно вступил в оккупационные войска рф

Сегодня 10:01
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На Днепропетровщине будут судить предателя с Луганщины.

Новости Днепра про Воюет против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить офицера, который добровольно вступил в оккупационные войска рф

По данным следствия, в феврале 2022 года офицер ВСУ проходил службу в Мариуполе Донецкой области, где на начало полномасштабного вторжения рф осуществлял вооруженный отпор врагу.

В апреле 2022 года, после оккупации Мариуполя, подозреваемый вернулся на временно оккупированную территорию Луганской области, где в дальнейшем добровольно поступил на службу в оккупационные войска рф. Сейчас он воюет против Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

При процессуальном руководстве прокуроров в отношении этого офицера завершено досудебное расследование и направлен обвинительный акт в суд. Ему инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра стал агентом разведки рф: передавал информацию о расположении военкоматов.

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Новости Днепра про Воюет против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить офицера, который добровольно вступил в оккупационные войска рфУкраїнська Новости Днепра про Воюет против ВСУ: на Днепропетровщине будут судить офицера, который добровольно вступил в оккупационные войска рфРусский

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