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Важно: как работает общественный транспорт Днепра 3 января

Сегодня 08:30
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Об этом сообщают в пресс-службе городского совета Днепра.

Новости Днепра про Важно: как работает общественный транспорт Днепра 3 января

Во вторник, 3 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы. 

На троллейбусных маршрутах №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсируют 36 транспортных средств.

На трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17 вышел 41 вагон.

Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Энергетическая ситуация остается сложной. В связи с этим ситуация с движением технических рейсов в течение дня может меняться.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 785 автобусов (из них 148 – автобусы большой вместимости).

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