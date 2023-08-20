В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года

10 августа в Запорожской области во время вражеского артиллерийского обстрела погиб военнослужащий ВСУ Игорь Слаква. Ему было всего 32 года.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.
Игорь в марте 2022 года мобилизовался в ряды ВСУ. Проходил службу в должности снайпера.
Он навсегда останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, великим патриотом Украины, – отметил Олег Гапич.
Похоронили воина на центральной площади села Лиховка Каменского района.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Вечная слава и память Герою!
Читайте также:
Автор:
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Берегите себя!
Сегодня, 20 августа, в 05:06 на линию "101" сообщили о…
В Новомосковске у 37-летней женщины на работе случился инфаркт.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
На правонарушителей составили протокол.
Берегите себя!
Важная информация!
Сегодня, 20 августа, в 05:06 на линию "101" сообщили о том, что на улице Янтарной горит квартира в девятиэтажном жилом доме.
Берегите себя!
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре на улице Ветряна АНД района легковой автомобиль перевернулся и упал в реку.
Сегодня днем российская армия обстреливала Никополь и Марганецкую общину.
На фронте погиб известный актер из города Каменское Днепропетровской области Алексей Хильский.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!