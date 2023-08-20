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  • В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года

В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года

Сегодня 13:30
просмотров

Вечная слава!

Новости Днепра про В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года

10 августа в Запорожской области во время вражеского артиллерийского обстрела погиб военнослужащий ВСУ Игорь Слаква. Ему было всего 32 года.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

Игорь в марте 2022 года мобилизовался в ряды ВСУ. Проходил службу в должности снайпера.

Он навсегда останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, великим патриотом Украины, – отметил Олег Гапич.

Похоронили воина на центральной площади села Лиховка Каменского района.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Вечная слава и память Герою!

Новости Днепра про В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года

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Новости Днепра про В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 годаУкраїнська Новости Днепра про В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 годаРусский

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