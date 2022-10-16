В воскресенье днепрян ждет ясная и солнечная погода

Согласно прогнозам синптиков, в Днепре с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 3,7 метров в секунду.
Народные приметы на 16 октября:
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