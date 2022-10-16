В воскресенье днепрян ждет ясная и солнечная погода

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синптиков, в Днепре с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 3,7 метров в секунду.

Народные приметы на 16 октября:

Темные и низкие облака – к скорому похолоданию и снегопаду.

Перелетающие с места на место стайки воробьев предвещают непогоду.

Зайцы нагуляли много жира — к долгой и морозной зиме.

Кроты в норах много соломы припрятали — к суровой зиме.

Если домашняя скотина к вечеру разревелась, грядёт мороз.

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