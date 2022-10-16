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В воскресенье днепрян ждет ясная и солнечная погода

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про В воскресенье днепрян ждет ясная и солнечная погода

Согласно прогнозам синптиков, в Днепре с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 3,7 метров в секунду.

Народные приметы на 16 октября:

  • Темные и низкие облака – к скорому похолоданию и снегопаду.
  • Перелетающие с места на место стайки воробьев предвещают непогоду.
  • Зайцы нагуляли много жира — к долгой и морозной зиме.
  • Кроты в норах много соломы припрятали — к суровой зиме.
  • Если домашняя скотина к вечеру разревелась, грядёт мороз.

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