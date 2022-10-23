В воскресенье днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Днем усилится утренний мелкий дождь и будет идти до самого вечера. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 23 октября:
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