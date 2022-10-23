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В воскресенье днепрян ждет дождливая погода

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про В воскресенье днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Днем усилится утренний мелкий дождь и будет идти до самого вечера. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 23 октября:

  • Мороз не ударил — зимы не стоит ждать ещё около месяца.
  • Дует восточный или северный ветер — ждите похолодания.
  • Грязь и слякоть в этот день — снега не будет до 4 ноября.
  • Небо на западе ясное — дождя не будет.
  • Облетели листья на иве — зима наступит рано.

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