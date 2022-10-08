В воде его «ждал дед Степан»: в Днепре наркозависимый мужчина хотел прыгнуть с моста

В пятницу, 7 октября, на одном из мостов в Днепре неизвестный хотел покончить с собой.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина собирается прыгнуть с Центрального моста, поступило полицейским днем, пишет Репортер. Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели стоявшего у перил днепрянина.

Полицейские начали вести переговоры, чтобы убедить мужчину не совершать самоубийство. Правоохранителям горожанин рассказал, что его и одного из инспекторов в воде ждет «Дед Степан». Чуть позже на место инцидента приехали медики. После уговоров врача скорой помощи, днепрянин согласился не убивать себя.

Мужчину забрали в больницу. Известно, что ему 34 года и он наркозависим.