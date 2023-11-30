В трех областях могут ввести карантин из-за распространения COVID-19: есть ли среди них Днепропетровщина

С началом холодов все больше людей болеют, в частности коронавирусом. Сегодня по Украине циркулируют 13 штаммов этого вируса.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.
13 штаммов COVID у нас сейчас циркулируют по территории Украины. Действительно, вакцинироваться нужно, учитывая то, что сейчас существенное ухудшение ситуации с заболеваемостью, учитывая зимний период, – сказал Кузин.
По его словам, в трех областях Украины превышен эпидемический порог – это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. В этих регионах даже могут ввести карантин.
Там уже показатели выше стандартных для этого периода. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры, – подчеркнул Кузин.
Он добавил, что количество заболевших растет еженедельно, к сожалению, среди них много детей. За прошедшую неделю в Украине от коронавирусной инфекции умерли 56 человек, в том числе один ребенок.
Коронавирус на Днепропетровщине
С 20 по 26 ноября 2023 года в Днепропетровской области COVID-19 заболели 1346 человек, из них дети до 17 лет – 242 человека. Из-за осложнений болезни более 200 человек пришлось госпитализировать в больницы, в том числе 7 пациентов доставили в отделения реанимации и интенсивной терапии.
Пожалуйста, берегите себя, вакцинируйтесь!
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