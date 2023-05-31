В Таромском неизвестные запустили салют

Видео инцидента было опубликовано в местном Telegram-канале.

На записи слышно, как возмущенные жители ругают тех, кто решился на запуск салюта в такое время.

Захватите с собой зонт!

Днепр продолжает системно поддерживать бойцов на фронте и снабжать их…

Зонт сегодня не понадобится!

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Украинские военные сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА и уничтожили 2 станции радиоэлектронной борьбы. 0 просмотров

Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жилье В Украине стартовал второй этап государственной программы "єВідновлення". Теперь украинцы, чье жилье было разрушено в результате войны, смогут получить от государства средства на строительство дома или приобретение другого жилого помещения. просмотров

В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели обнаружили тортильи с плесенью. просмотров

В Днепре на Сечевых Стрельцов Mercedes сбил женщину Сегодня утром, 31 мая, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Украинской произошла авария. 1 просмотров