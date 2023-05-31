В Таромском неизвестные запустили салют

На записи слышно, как возмущенные жители ругают тех, кто решился на запуск салюта в такое время.
Видео инцидента было опубликовано в местном Telegram-канале.
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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.
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