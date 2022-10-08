В субботу днепрян ждет хорошая погода

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 8 октября:

Если хорошая погода, то стоять ей целых три недели.

Если к этому дню лист с березы не опал, снег ляжет поздно.

Ветер с севера — к холодной зиме, с юга — к теплой, с запада — к снежной.

Если первый снег выпал, когда с вишни все листья опали — к скорой зиме.

Выпал сухой снег — лето будет хорошим.

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