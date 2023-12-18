В сети пишут, что Милла Йовович жила в Днепре на Северном: что об этом известно

17 декабря свой день рождение отметила голливудская актриса Милла Йовович. В связи с этим в группах Днепра в социальной сети появилась информация, что она некоторое время жила в Днепре. Хотя в официальной биографии актрисы говорится, что она родилась в Киеве и про наш город нет и слова.

Журналисты dnepr.info решили выяснить, жила ли Милла Йовович в Днепре и где именно.

Семья Миллы Йовович эмигрировала в США, когда девочке было 5 лет. Родилась она действительно в Киеве, но большую часть до отъезда в Америку она провела в Днепре, воспитанием девочки занималась бабушка по маминой линии. Мать Миллы Йовович также хотела быть актрисой, поэтому живя в Киеве старалась устроить свою карьеру, а ребенка отвезла в свой родной город.

Проживала бабушка будущей актрисы в Самарском районе Днепра. В сети пишут, что дедушка артистки жил на улице Роторной, а бабушка – в районе улицы Молодогвардейской. Милла Йовович ходила в детский сад-ясли №27. Сегодня в этом учреждении на стенах висит множество фотографий артистки в детском возрасте с бабушкой. В этом же детсаду Милла Йовович впервые вышла на сцену – играла роль китайского бумажного фонарика, а также выступала на новогодних утренниках.

По отзывам воспитательницы, которые можно найти в открытых источниках, Милла Йовович уже в таком маленьким возрасте знала наизусть много стихов, домой к бабушке актрисы приходил учитель английского, сама девочка была по характеру спокойным ребенком и очень боялась высоты.

Когда Милле Йовович исполнилось 3,5 годика – ее мать забрала девочку к себе в Киев. Позже ее семья сначала переехала в Лондон, а потом и в США.

В июне этого года в Днепре актрисе посвятили необычную инсталляцию – кусочек двери детского шкафчика, которые стояли во всех садиках того времени и детский горшок 1970-х годов. Находится она в Художественном переулке. Инсталляция «рассказывает» о детском периоде жизни актрисы, когда она жила в Днепре. Член совета Художественного переулка Сергей Бурбело отметил, что задача инсталляции показать ту эпоху, которую застала актриса.

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