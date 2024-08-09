В Никополе отец, которого лишают родительских прав, похитил ребенка из больницы — СМИ

9 августа в Никополе похитили ребенка из детской больницы, сообщают журналисты ОО «Приют». Несовершеннолетний мальчик находился на стационаре в больнице Никополя, пока идет процесс лишения родительских прав его родителей.
В пятницу, 9 августа, биологический отец пришел в больницу, чтобы навестить сына и забрал его. После этого он скрылся вместе с ребенком в неизвестном направлении.
Сотрудники ювенальной превенции оперативно выехали на место и приступили к поиску ребенка.
Через несколько часов ребенка удалось найти. Сообщается, что с малышом все хорошо. Теперь мальчика снова вернут в больницу, после чего его судьбу будут решать в соцслужбе.
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