В Никополе отец, которого лишают родительских прав, похитил ребенка из больницы — СМИ

В Никополе на Днепропетровщине отец похитил своего ребенка из больницы.

9 августа в Никополе похитили ребенка из детской больницы, сообщают журналисты ОО «Приют». Несовершеннолетний мальчик находился на стационаре в больнице Никополя, пока идет процесс лишения родительских прав его родителей.

В пятницу, 9 августа, биологический отец пришел в больницу, чтобы навестить сына и забрал его. После этого он скрылся вместе с ребенком в неизвестном направлении.

Сотрудники ювенальной превенции оперативно выехали на место и приступили к поиску ребенка.

Через несколько часов ребенка удалось найти. Сообщается, что с малышом все хорошо. Теперь мальчика снова вернут в больницу, после чего его судьбу будут решать в соцслужбе.

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