В Кривом Роге водитель грузовика попал в тюрьму на 8 лет за смертельное ДТП

Суд признал виновным в смертельной аварии водителя из Кривого Рога, который на грузовике сбил женщину и ее маленького ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители доказали, что в декабре прошлого года, мужчина в наркотическом опьянении управлял грузовиком. Он превысил скорость, передвигаясь с выключенными фарами, и сбил мать с ребенком, когда последние переходили дорогу.

Женщина погибла, ее пятилетний сын получил различные травмы. Водитель скрылся, не оказав помощь пострадавшим и не сообщив о трагедии медикам. Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, а также запретили на протяжении десяти лет водить машину.

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