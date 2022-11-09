В Кривом Роге водитель грузовика попал в тюрьму на 8 лет за смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Правоохранители доказали, что в декабре прошлого года, мужчина в наркотическом опьянении управлял грузовиком. Он превысил скорость, передвигаясь с выключенными фарами, и сбил мать с ребенком, когда последние переходили дорогу.
Женщина погибла, ее пятилетний сын получил различные травмы. Водитель скрылся, не оказав помощь пострадавшим и не сообщив о трагедии медикам. Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, а также запретили на протяжении десяти лет водить машину.
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